Томми Тубервилл раскрыл подробности подписанного главой США документа.

Президент США Дональд Трамп будет добиваться от Международного олимпийского комитета (МОК) полного отстранения трансгендеров* (трансгендеры являются частью ЛГБТ* - запрещенной на территории России экстремистской организации) от участия в женских состязаниях на летних и зимних Олимпийских играх. Соответствующее заявление сделал американский сенатор Томми Тубервилл в интервью ля местного телеканала Fox News.

Президент Трамп вероятно будет взаимодействовать в этом вопросе с олимпийским комитетом, чтобы мы в конце концов отстранили всех мужчин и мальчиков от участия в любых видах женских олимпийских соревнований. Томми Тубервилл, сенатор США

Напомним, чтоамериканский президент-республиканец Дональд Трамп 5 февраля подписал исполнительный указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Глава государства отметил, что предпринимает определенные действия по возвращению культуры и законов, которые заменят "крестовый поход радикальных леваков против биологической реальности". По словам лидера Белого дома, мужчины, которые притворяются женщинами, одержали 3,5 тысячи побед в женских соревнованиях, а более 11 тысяч состязаний для женщин подверглись вторжению со стороны противоположного пола.

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Фото и видео: YouTube / Senator Tommy Tuberville