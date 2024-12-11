Умар Кремлев рассказал, как высыпаться за четыре часа

Глава IBA сообщил о нескольких условиях, которые помогут чувствовать себя бодро.

Ранние пробуждения по утрам и здоровый образ жизни могут стать залогом бодрости и отличного самочувствия у человека даже при небольшой продолжительности сна. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказался о данной ситуации в интервью журналистам телеканала "360.ru". Эксперт сообщил о том, что он спит по четыре или пять часов в сутки, но при этом сил хватает на решение многих задач. Одним из важнейших условий при таком графике гость эфира назвал отказ от вредных привычек.

Убирайте бары и рестораны. Кайфушники вот эти все убирайте. В девять ложитесь спать. В четыре-пять проснулся, прогулялся, потренировался. Умар Кремлев, глава МАБ

Глава IBA уточнил, что совмещает спортивные вопросы с предпринимательством и помощью людям. По его словам, энергии и мотивации в работе придают добрые поступки. Про такую деятельность Умар Кремлев не забывает даже во время отпуска.

Когда человек помог, посмотрел на улыбку ребенка, больного ребенка. Это тебя и заряжает, и мотивирует. <…> Сейчас построили парк, храм, воскресную школу. Умар Кремлев, глава МАБ

Умар Кремлев заявил о коррупции спортивных чиновников.

Фото и видео: Вконтакте / Телеканал 360