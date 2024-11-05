Россиянин Агрба завоевал титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса

Харитон Агрба поделился эмоциями от поединка с аргентинцем в Самаре.

Российский представитель Харитон Агрба завоевал титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 67 килограммов. Известно, что в десятираундовом поединке спортсмен выиграл у аргентинца Габриэля Росу единогласным решением судей. Мероприятие состоялось в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA" в городе Самара.

Напомним, что таким образом 29-летний Агрба продлил собственных серию побед на профессиональном ринге до 15, девять сражений он выиграл нокаутом оппонента на ринге.Дополнительно боец завоевал право выступить в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Сейчас на счету мужчины записан титул чемпиона Карибского региона по версии WBA, континентального чемпиона WBA, а также чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации. Харитон Агрба является двукратным серебряным призером чемпионатов страны (получил титул в Росси в 2017 и 2019 годах), серебряным призером Европейских игр в любительском боксе.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье