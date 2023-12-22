Появились кадры страшного падения чемпионки России по фрирайду Шамбер

Надежда Шамбер выжила после опасного падения на горной трассе.

В социальных сетях появились кадры опасного и инцидента, которые заставили вздрогнуть даже самых опытных лыжников и сноубордистов. Известно, что в среду на российском курорте Роза Хутор не по сценарию пошли международные соревнования по фрирайду. Речь идет о катании спортсменов вне специально оборудованных для этого трасс в горном массиве. Во время проведения мероприятия стало известно, что Надежда Шамбер попала в опасную ситуацию. Однако несмотря на падение, девушка смогла отделаться только испугом. Очевидцы заметили, что в полете она не травмировалась и даже смогла добраться до места сбора, чтобы завершить свое выступление в состязании. Установлено, что россиянка сломала сноуборд и крепление к нему. данное падение стало для спортсменки первым в профессиональной карьере.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт