Боксер Атаев завоевал титул чемпиона мира по версии IBA

Шарабутдин Атаев одолел на ринге азербайджанского спортсмена.

Шарабутдин Атаев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов. В десятираундовом поединке в весовой категории до 90,71 килограммов сапортсмен одержал верх над оппонентом из Азербайджана Лореном Альфонсо Домингесом. Известно, что соревнования проводились в ходе IBA Champions Night, организованного в Душанбе. Россиянин стал лучшим по решению судейского состава.

В настоящее время Атаеву 24 года. Мужчина является чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом станы. Дополнительно россиянин провел шесть боев на профессиональном ринге и одержал шесть побед, четыре из которых - нокаутом. Его противнику сейчас 28 лет, он является бронзовый призером Олимпиады 2020 года, чемпионом мира 2021 года и Европейских игр 2019 года, в также серебряным призером чемпионата мира в 2023 году. В финале ЧМ-2023 Домингес уступил Аатаеву.

Напомним, что IBA Champions Night представляет из себя серию турниров, которые проводятся проходит под эгидой Международной ассоциации бокса.

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Фото и видео: Вконтакте / Федерация Бокса России