В Сочи нашли двоих сноубордистов, попавших под лавину

Третий пропавший все еще разыскивается.

Двое сноубордистов, которые накануне попали под сход лавины возле курорта "Роза Хутор" в Сочи, найдены экстренными службами по региону и переданы в руки врачей горнолыжного курорта. Соответствующая информация опубликована сотрудниками прес-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта. сообщение от ГУ МЧС в ТГ-канале

Напомним, что лавина сошла 24 февраля за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор". Около опасной зоны находились двое людей. Им не удалось самостоятельно вернуться на территорию горнолыжного курорта. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, связь с которым пропала. Лыжника, который перестал выходить на связь, могло снести снежной массой. В пресс-службе "Розы Хутор" указали прессе, что в опасной зоне оказалась группа из трех человек: один гид и два райдера.

Во время пожара на Краснопутиловской пострадал мужчина.

Фото и видео: ГУ МЧС России