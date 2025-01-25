Студента медтехникума ранили ножом в ходе массового конфликта на остановке в Приморском районе

Ночью 13 марта на автобусной остановке у дома № 16 по Новоколомяжскому проспекту в Приморском районе Петербурга произошёл конфликт между группой молодых людей. В результате пострадали два 20-летних молодых человека — один получил ножевое ранение, второй — травмы лица. Оба обратились в больницу, после оказания помощи их отпустили домой в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию с заявлением обратился 20-летний студент медицинского техникума. По его словам, в ходе конфликта ему причинили телесные повреждения, в том числе ножевое ранение. После произошедшего он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его знакомый того же возраста также обратился в медучреждение с травмами лица.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и доставили в отдел троих участников инцидента — молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. После опроса их отпустили под обязательство о явке.

В настоящее время полиция проводит проверку, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Фото: Piter.TV