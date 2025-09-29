В Архангельске бывший студент колледжа напал с ножом на его сотрудников

Потерпевшие доставлены в больницу, подозреваемый пойман.

На территории города Архангельска два сотрудника колледжа пострадали в результате нападения 18-летнего юноши. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета. По предварительной информации от надзорного ведомства, подозреваемый является бывшим студентом данного образовательного учреждения. Утром 29 сентября местный житель совершил правонарушение из хулиганских побуждений. Потерпевшим были нанесены ножевые ранения. Речь идет о двух женщинах. В настоящее время пациентки госпитализированы, а правоохранительные органы задержали фигуранта расследования.

Согласно информации от Telegram-канала BAZA, злоумышленником является Артемий Корюков. Молодой человек якобы увлекался запрещенной на территории России тематикой об атаках на учебные заведения, а впоследствии решил и сам организовать подобное нападение на колледж. Журналисты уточнили, что за два часа до совершения преступления он поменял аватар в социальных сетях на вооруженного мужчину в маске и с пистолетом, а также разместил надпись "deny", "defend" и "depose"* (* - лозунг радикального террористического и экстремистского движения, деятельность которого запрещена на территории России). СМИ предположили, что россиянин может быть был подражателем Луиджи Манджоне. Речь ведется об отсылке к убийству генерального директора компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в США. В день трагедии 26-летний исполнитель Луиджи Манджоне оставил сообщение на гильзах: "defend", "deny" и "depose".*

Очевидцв рассказали представителям ТГ-канала BAZA, что в момент атаки на колледж юноша дверь в кабинет и ворвался внутрь помещения. На лице налетчика была маска с улыбкой, а в руке он держал холодное оружие. Затем нападавший побежал к трибуне, где стояла педагог по имени Ольга Иванова, после чего ударил потерпевшую ножом в спину около трёх раз. Далее молодой человек продолжил нападение на преподавателя, атакуя ее в область шеи. После этого злоумышленник начал кидаться на всех без разбора. Это продолжалось до того момента, пока преступника не скрутили сами студенты.

Telegram-канал SHOT сообщил сведения о том, что Корюков мог затаить обиду на преподавателя. Знакомые злоумышленника указали, что в школьные годы тот вёл себя нормально. В девятом классе ученик даже становился победителем в классах моделей ракет S3 и S9 в первенстве города Мирного по авиамодельному спорту. Проблемы с учебой у молодого человека начались позже, уже в техникуме. В результате его отчислили со второго курса.

Фото и видео: Telegram / 112