Найден нож, которым на Burning Man мог быть убит россиянин Круглов

Американские правоохранительные обнаружили нож, которым, как предполагается, был убит российский гражданин Вадим Круглов. Наш соотечественник посещал фестиваль Burning Man, расположенный в штате Невада. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала 2News Nevada со ссылкой на офис шерифа в Першинге. Офис шерифа дополнительно обнародовал стоковое изображение ножа, которое было использовано при совершении преступления.

Ранее фестиваль Burning Man и помогающая местным правоохранителям некоммерческая организация Secret Witness объявили о награде в десять тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемого в расследовании. Офис шерифа в США сообщает, что получил сотни сигналов от очевидцев. Однако до настоящего момента никто не было задержан.

В настоящее время в распоряжении шерифа округа Першинг находится предполагаемое оружие, использованное при совершении преступления. По всей видимости, ранение было нанесено одним ножевым ударом в шею жертвы. офис шерифа

Известно, что уроженец города Омска проживал в США и работал в IT-сфере. Мужчина занимался установкой камер видеонаблюдения. Россиянин давно мечтал побывать на Burning Man. А 30 августа во время непогоды в пустыне Невада 37-летний Вадим Круглов был убит при невыясненных обстоятельствах. Американские СМИ подтвердили, что тело жертвы было найдено именно в тот день. Позже близкие россиянина в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова. 3 сентября аппарат шерифа округа Першинг подтвердил сведения о том, что на фестивале погиб именно Вадим Круглов.

