Обвиняемый в убийстве Кирка сдался полиции из страха быть застреленным

Шериф округа Вашингтон в штате Юта рассказал о мотивах преступника по отказу от побега.

Американский гражданин Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста, сторонника президента-республиканца Дональда Трампа Чарли Кирка в США, сдался правоохранительным органам страны из страха быть застреленным ими. Соответствующее заявление местным журналистам в рамках пресс-конференции сделал шериф округа Вашингтон в штате Юта Нейт Бруксби. Таким образом эксперт описал СМИ переговоры, которая полиция вела с подозреваемым. На Тайлера Робинсона якобы надавило то, что его фотография и личная информация быстро разошлись по СМИ. Из-за этого юноша посчитал, что его скоро поймают. Родителям Робинсона, согласно условиям, было позволено находиться с ним в момент сдачи под стражу. При этом данные о том, что подозреваемого задержал его отец, неверны. Родственником Тайлера Робинсона является Мэтт Робинсон, который фактически никак не причастен к делу. Такое же имя у отставного заместителя начальника местной тюрьмы, что и ввело журналистов в заблуждение.

Он боялся, что спецназ нагрянет к нему домой или что его застрелят силовики. Поэтому частью переговоров по убеждению его сдаться было то, что мы будем действовать максимально деликатно и мягко, чтобы он чувствовал себя комфортно, когда появится в моем офисе. Именно так и произошло. Нейт Бруксби, шериф округа

Напомним, что во вторник, 16 сентября, прокуратура округа Юта обвинила фигуранта расследования в преступлении. В общей сложности злоумышленнику предъявлены семь пунктов обвинения. Среди них есть убийство при отягчающих обстоятельствах. Теперь молодому человеку может грозить смертная казнь. Заседание состоялось в удаленном режиме, 22-летний Робинсон не присутствовал в зале суда, но посетил мероприятие по видеосвязи.

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка объяснил мотив убийства.

Фото и видео: YouTube / FOX 13 News Utah