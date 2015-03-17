Тайлер Робинсон не признал вину и не сотрудничает со следствием.

Обвиняемый в убийстве американского активиста, сторонника прездента-республиканца Дональда Трампа Чарли Кирка 22-летний Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления тем, что его жертва якобы распространял "слишком много ненависти" в обществе. Соответствующее заявление местным журналистам в рамках пресс-конференции сделал прокурор округа Юта Джеффри Грей. Эксперт пояснил, что такое заявление злоумышленник сделал своим родителям, а не силовым структурам. Фигурант расследования не признает своей вины и не сотрудничает со следствием. Государственное обвинение планирует добиваться для подозреваемого смертной казни.

Я отношусь к этому решению со всей серьезностью. <...> Это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления. Джеффри Грей, прокурор округа Юта

Напомним, что Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У мужчины остались супруга и двое детей. Иностранный активист выступал против помощи для Украины. Он также лидера киевского режима называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Праворадикальный активист подчеркивал, что Крым всегда был частью России. В настоящее время Тайлеру Робинсону официально предъявили обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, использовании огнестрельного оружия с причинением тяжкого вреда здоровью человека, воспрепятствовании правосудию, давлении на свидетелей и насильственном преступлении в присутствии ребенка. Мужчина накануне впервые предстал перед судом в специализированной одежде, предположительно, мешающей ему покончить с собой. Следующее заседание по делу запланировано на 29 сентября.

Фото и видео: YouTube / The National Desk