Всем купившим билеты вернут деньги.

Американский фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса. Его начало было запланировано на 30 августа. Об этом сообщили организаторы.

Фестиваль ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде. В 2020 году его отменили впервые в истории.

В письме организаторов указано, что это решение далось им очень тяжело, но "здоровье и безопасность людей важнее".

Всем купившим билеты вернут деньги. Однако организаторы просят пожертвовать часть стоимости билета на поддержку фестиваля.

Ранее фестиваль "МИР Сибири" отменили из-за COVID-19.

Видео: Youtube/Lorraine