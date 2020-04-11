Американский фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса. Его начало было запланировано на 30 августа. Об этом сообщили организаторы.
Фестиваль ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде. В 2020 году его отменили впервые в истории.
В письме организаторов указано, что это решение далось им очень тяжело, но "здоровье и безопасность людей важнее".
Всем купившим билеты вернут деньги. Однако организаторы просят пожертвовать часть стоимости билета на поддержку фестиваля.
Ранее фестиваль "МИР Сибири" отменили из-за COVID-19.
Видео: Youtube/Lorraine
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