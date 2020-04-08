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Фестиваль "МИР Сибири" отменили из-за COVID-19

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В 2019 фестиваль проходил под эгидой ЮНЕСКО.

Один из крупнейших российских этнофестивалей "Мир Сибири", который должен был состояться 10-12 июля в Шушенском в Красноярском крае, отменили из-за COVID-19. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Мы не можем рисковать здоровьем наших дорогих зрителей и участников, которые съезжаются на фестиваль из разных уголков мира,

– говорится в сообщении

В Красноярском крае на данный момент коронавирусом заразились 32 человека.

"Мир Сибири" – международный фестиваль этнической музыки и ремесел. Он проходит каждый год, начиная с 2003 года, в 2019 он проходил под эгидой ЮНЕСКО.

Рейсы парома "Принцесса Анастасия" отменили до середины мая.

Видео: ВК/ Фестиваль МИР Сибири - официальная группа

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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