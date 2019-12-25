Рейсы парома "Принцесса Анастасия" отменили до середины мая

Виной тому коронавирус.

Рейсы парома "Принцесса Анастасия" в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса отменяются до 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба паромной компании MOBY SPL.

Пассажирам, которые приобрели билеты ранее, предложили перенести круизы на другие даты с отправлением не позднее 28 декабря. При этом перенести бронь нужно не позже 30 сентября.

Стоимость бронирований на отменённые отправления будет автоматически учтена компанией в виде депозита. Также к номиналу депозита будет предоставлен бонус 15% от стоимости бронирования. Депозит используется для оплаты каюты, экскурсий, сборов и других услуг, кроме питания.

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Фото: Piter.TV