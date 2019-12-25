"Я до сих пор в шоке". Истории жителей Петербурга и Ленобласти, оставшихся без работы из-за коронавируса

Piter TV поговорил с петербуржцами и жителями Ленинградской области, оставшимися без работы, бизнеса или средств из-за эпидемии коронавируса.

Олег, бармен, Петербург



Я полтора года работал барменом в популярном баре в центре города. Сейчас я в бессрочном отпуске за свой счет. Претензий к работодателю у меня нет – он вообще не понимает, откроется ли после этого карантина, судорожно пытается перейти в режим доставки, но пока, насколько я вижу, безуспешно. Я рос и развивался в сфере общепита последние несколько лет, а сейчас всё закрылось и непонятно, что будет дальше. Податься некуда и приходится просто ждать.



Пока я как и все прохожу онлайн-курсы в интернете по SMM и копирайтерству, но это скорее история про самоуспокоение, вряд ли я найду подходящую работу после этих курсов.

Я снимаю квартиру и плачу кредит за машину. Моих сбережений хватит ровно, чтобы оплатить все это и еще немного остается на еду.

Если карантин продлят, и ситуация станет хуже, мне придется уехать к моим родственникам в Орел, там хотя бы есть, где жить. Многие мои знакомые так уже поступили – тем, кому было не под силу платить аренду или попросту не на что жить, вернулись в свои родные города. Я полгода жил вместе с девушкой, после недели изоляции вместе мы сильно поругались, и она тоже уехала к родителям.

Виктория, няня, Выборг



В Выборге еще и до кризиса и карантина было нелегко найти хорошую работу. В среднем, в городе зарплата 21-24 тысячи рублей. У меня есть высшее образование по специальности "педагог-психолог", но вакантных мест по пальцам посчитать. После долгих поисков я нашла работу няней для годовалой девочки. Работа нравилась, с детьми я прекрасно лажу, да и платили достаточно. Но вот сейчас я без работы... И сами родители девочки, с которой я занималась, испытывают катастрофические трудности в своем малом бизнесе – семье просто нечем мне платить.

Моя семья также без работы: отец – предприниматель, владеет крупными единицами техники, на которых сам же работает уже много лет. Но сейчас карьеры закрыты, ему негде брать щебень, песок и другие виды сырья. Заказы, которые были на апрель – отменены. Сфера строительства встала, его услуги не нужны. Мама работает косметологом в салоне красоты: всех сотрудников распустили по домам, клиенты отменили процедуры, салон красоты закрыт.

Я и мой молодой человек сейчас сидим дома, сохраняем режим самоизоляции. Без работы, но с минимальными накоплениями, которые были отложены на летний отпуск. Парень работает в сфере торговли, занимается продажей бытовой техники. В их организации все работники – на окладе прожиточного минимума, а весь остальной доход – проценты от продаж. Как будут осуществляться выплаты, пока непонятно. Руководство не поднимает этот вопрос.

По-прежнему работают моя бабушка и тетя. Тетя – врачом на "скорой помощи", бабушка – в детской поликлинике.

Бабуле 80 лет, и нам как никогда страшно за ее жизнь. Но этот человек со старой закалкой, и на вопросы: "А страшно ли работать?" она, как человек переживший войну, отвечает: "Надо! А что остается мне? Меня никто не отпустит, я врач. Не такое пережили, и это переживем!".

Ирина, спортивный тренер, Петербург



Я работаю тренером по плаванию в бассейне фитнес-клуба, а также как ИП развиваю свой проект, где обучаю взрослых плавать. И в том, и в другом случае: нет бассейна – нет дохода. С 26 марта бассейны закрыли в Питере, с 28 марта – в области.

На период самоизоляции работодатель должен сохранить зарплату. В фитнес-клубе это будет примерно 2500 рублей за месяц (по графику дежурного инструктора), потому что основной доход всегда идет от количества проведенных индивидуальных занятий. Что касается деятельности ИП по проекту, то она "заморожена". Надеюсь, получится воспользоваться отсрочками по налоговым платежам для малого бизнеса.

Все фитнес-клубы ушли в онлайн, и, чтобы оставаться на плаву, необходимо проявлять изобретательность, конкурируя с лидерами фитнес-индустрии, предлагать качественный продукт.

Ситуация не простая, но вижу в ней вызов для личного развития.

В настоящее время веду онлайн-тренировки для пловцов и триатлетов за добровольный взнос – донейшн. Если изоляцию продлят, наверное, попрошу отсрочку по ипотечным платежам и возможно начну пользоваться кредитной картой (не хотелось бы, конечно), или обращусь за финансовой помощью к родным. Но, надеюсь, что за это время получится всеми силами качественно вложиться в онлайн-тренировки и за их счет закрыть базовые потребности.

Ольга (имя изменено), репетитор по иностранным языкам, Петербург



С работой – полная труба. Несмотря на то, что моя профессия предполагает дистанционный варианты взаимодействия, ученики массово отказались от "дистанта". Я сейчас осваиваю новые программы для преподавания, буду записывать видео, чтобы ученики и их родители не боялись новых форматов работы.



С сегодняшнего дня в школах начинается дистанционном обучение. Посмотрим на этой неделе, как пойдет этот процесс. Сейчас все в ожидании и непонятно, на какой площадке это будет и как проходить. По итогам этой неделе можно уже точно будет решить, будут дети заниматься дистанционно или нет. Если все пойдет хорошо – часть учеников вернется ко мне, потому что нужно будет делать домашние задания и подготавливаться к экзаменам.



Из плюсов: я снимаю студию, и договорилась с арендодательницей до мая оплачивать аренду меньше. Что будет дальше – посмотрим.



Алёна (имя изменено), владелица студии красоты, Выборг



Когда началась паника вокруг, когда валюта подскочила вверх, когда люди начали избавляться от недвижимости – я была уверена, что кризис обойдет меня стороной. Но буквально в считанные минуты все изменилось... Указом президента вступил в силу приказ о нерабочей неделе с закрытием всего, кроме магазинов со средствами, необходимыми для выживания. И тут я была абсолютно уверена в том, что за неделю простоя ничего не изменится. Что такое неделя в наше время? Пшик – и неделя прошла.

Но тут новый указ, о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Месяц, Карл! И вот тут и у меня началась паника. Мой бизнес – это мой основной источник дохода. В салоне у меня работают три мастера – то есть три человека с семьями и детьми. И я, и все мои девочки, которые остались без дохода и клиентов, не знают, что делать дальше. У всех у нас сейчас на уме лишь одно: "Чем кормить детей? Как платить по счетам? Где взять деньги на аренду?!".

Я до сих пор в шоке и не знаю, как жить дальше. Ведь месяц может быть только началом!

Я очень боюсь, что после карантина бизнес придется налаживать заново. Это очень долгих и тернистый путь, к которому я шла через боль и преграды. И вот когда все казалось четко отлаженным – прозвучало слово "карантин".



Фото: Piter TV, Pixabay



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