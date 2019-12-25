Эксперт рассказала, что делать во время карантина петербуржцам с ипотекой и кредитами 

Как оказалось, в большинстве банков предоставляют отсрочку платежей до 3х месяцев, некоторые дают и до 6 месяцев.

В минувший четверг, 3 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим нерабочих дней в России будет продлен до 30 апреля. Глава государства подчеркнул, что работникам сохранят заработную плату. Однако многие горожане заявляют в соцсетях, что из-за карантина они потеряли работу и остались без стабильного дохода при том, что они имеют кредиты и ипотеку. Piter.TV узнал у руководителя отдела ипотеки в Первом ипотечном агентстве Ольги Ильюшкиной, какие действия необходимо предпринять горожанам, которые оказались в непростой финансовой ситуации.

По словам эксперта, россияне в праве обратиться в банк по программе "Ипотечные каникулы", если они имеют сложности с выплатой ежемесячных платежей, в связи с сокращением на работе, утратой трудоспособности из-за болезни или карантина или же из-за приостановления деятельности предприятия-работодателя. Также в этот список попадают горожане, которые ушли в неоплачиваемый отпуск. Россиянину необходимо написать заявление в банк.

"Написать Заявление на реструктуризацию кредита, который может подаваться как основным заемщиком так и созаемщиком по кредитному договору (супруг/супруга). Подача заявления одним из заемщиков означает согласие оставшихся сторон по кредитному договору на проведение реструктуризации.", —отмечает Ильюшкина.

Отмечается, что заявление сейчас большинство банков принимает электронно, через интернет-банк.

Какие документы необходимы для заявления?

Для заявления на реструктуризацию кредита россиянину необходимо прикрепит к заявлению справку с последнего места работы о размере дохода за год. Уточняется, что документ должен подтверждать снижение доходов. Например, для индивидуальных предпринимателей такой справкой является декларация по прошлый год и прошедший квартал текущего года с отметками из налоговой об их принятии.

Также к справке необходимо приложить копию больничного листа или направление на отпуск без сохранения заработной платы. Помимо этого, в качестве доказательства может подойти копия приказа о сокращении размера заработной платы, либо о переводе на другую должность с сокращением заработной платы. Среди документов также может быть копия трудовой книжки с записью об увольнении или приказ о приостановлении деятельности компании-работодателя.

"Также необходимо указать сведения о текущем месте работы с указанием наименования работодателя и его ИНН, чтобы сотрудники банка, которые будут рассматривать Ваше заявление, смогли установить взаимосвязь отрасли работодателя с отраслями экономики, которые в наибольшей степени пострадали в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", —уточняет эксперт.





Что делать самозанятым петербуржцам?

По словам Ильюшкиной, самозанятым горожанам можно оформить заявление в свободной форме. В документе также должны быть указаны причины финансового состояния.

"В большинстве банков предоставляют отсрочку платежей до 3-х месяцев, некоторые дают и до 6 месяцев. Нужно понимать, что банк продлит Вам срок кредитования на срок льготного периода", —отмечает эксперт.

У самозанятых банк может запросить другие документы. Эксперт отмечает, что "всё зависит от изложенной ситуации".

Может ли Банк не дать отстрочку по ипотеке и кредитам?

Действительно, некоторым россиянам могут отказать в предоставлении "Ипотечных каникул", но эксперт считает, что это не повод впадать в отчаяние. В крайних случаях, человек может продать недвижимость из-под залога банка.

"Можно продать недвижимость из под залога банка, если речь идет об ипотечном кредите, закрыть долги и на оставшиеся деньги купить квартиру поменьше, пока не поменяется Ваше финансовое состояние и ситуация в стране в целом", —заявиляет эксперт.

Однако существуют более "мягкие" меры. Например, сделать рефиансирование кредитов с сокращением ежемесячного платежа, за счет изменения срока или ставки кредитования.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил Центральному банку снизить стоимость ипотечных кредитов и принять меры по уменьшению полной стоимости займов на жильё. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кремля после совещания главы государства с правительством.

Ранее мы сообщали о том, что ВТБ решил реструктуризировать кредиты клиентов, пострадавших от коронавируса.

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