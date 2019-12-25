Путин поручил снизить стоимость ипотечных кредитов

Центральному Банку также поручено проработать механизм, благодаря которому ипотечные кредиты станут доступнее для населения.

Президент России Владимир Путин поручил Центральному банку снизить стоимость ипотечных кредитов и принять меры по уменьшению полной стоимости займов на жильё. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кремля после совещания главы государства с правительством.

Президент рекомендовал регулятору проанализировать вместе с акционерным обществом "Дом.рф" расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, не входящим в процентную ставку. После Путин поручил принять меры по снижению полной стоимости этих займов.

Центральному Банку также поручено проработать механизм, благодаря которому ипотечные кредиты станут доступнее для населения.

Ранее Путин заявил, что регионы получат особые полномочия для борьбы с коронавирусом.