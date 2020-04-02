Об этом он рассказал в обращении к нации 2 апреля.

Президент России Владимир Путин заявил, что регионы получат особые полномочия для борьбы с коронавирусом. Об этом он рассказал в обращении к нации 2 апреля.

По словам главы государства, регионы будут сами принимать какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента. Путин подчеркнул, что региональные власти должны решить - какие учреждения и организации должны прекратить работать, а какие — продолжить.

По мнению президента, главный аспект здесь — безопасность граждан. Также он сообщил, что до конца нынешней недели чиновники должны утвердить "конкретный набор профилактических мер". Путин подчеркнул, что они должны быть оптимальны для конкретного региона — с точки зрения безопасности и здоровья жителей и с точки зрения экономической целесообразности.

Ранее Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.

Видео: kremlin.ru