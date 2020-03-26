Все документы для того, чтобы получить поддержку, банк будет принимать дистанционно.

ВТБ решил реструктуризировать кредиты клиентов, пострадавших от коронавируса. Программа поддержки начнёт действовать со вторника, 31 марта, сообщает пресс-служба банка.

ВТБ готов дать для них отсрочку, изменить срок кредита и снизить ставку для заемщиков. Для клиентов, ушедших на больничный из-за вируса, банк запустит кредитные каникулы. Срок отсрочки платежа по кредитам наличными и ипотеке — до трёх месяцев.

Все документы для того, чтобы получить поддержку, банк будет принимать дистанционно.

Ранее Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам.