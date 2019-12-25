Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Такое заявление было сделано президентом во время обращения к россиянам.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%. Это затронет тех граждан, общий объем активов которых превышает 1 млн рублей.

Президент уточнил, что данное предложение затронет около 1% вкладчиков.

Ранее мы сообщали о том, что в ходе своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом 25 марта президент России Владимир Путин выступил с инициативой о выходной неделе, переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и ряде других мер. Указы об установлении выходной недели и переносе даты голосования по Конституции уже опубликованы.

Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса, Совет Федерации, kremlin