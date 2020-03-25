Путин опубликован указ о нерабочих днях в России

Документ опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин опубликовал указ, согласно которому на территории страны "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" период с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлен нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы. Об этом глава государства заявлял в обращении к россиянам 25 марта.

Отмечается, что новый указ не затрагивает сотрудников организаций из пяти сфер. К ним относятся непрерывно действующие производства, медицинские и аптечные организации, продуктовые магазины, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ускорятся и в приоритетном порядке рассмотрят инициативы президента России Владимира Путина, объявленные ним в обращении к россиянам 25 марта. Глава государства выступил с инициативой о выходной неделе, переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и ряде других мер.

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