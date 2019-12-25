В Петербурге после вечеринки с алкоголем обнаружили два тела молодых людей

Трагедия в квартире на Подводника Кузьмина два человека умерли после застолья.

В Санкт-Петербурге в квартире на улице Подводника Кузьмина были найдены тела двух молодых людей после совместного распития алкоголя и приёма таблеток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, молодые люди, 25 и 27 лет, находились в квартире вместе с 42-летней жительницей Мурманской области. Женщина рассказала, что оба мужчины употребили таблетки "Лирика" в ходе застолья. Через некоторое время она ушла на работу, а вернувшись, обнаружила тела.

Один из погибших был местным жителем 2000 года рождения, оба мужчины были безработными. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственные органы продолжают выяснять точные причины гибели.

Фото: Piter.TV