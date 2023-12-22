В озере в Ленобласти нашли тело мужчины

Спасатели транспортировали труп на берег и передали сотрудникам полиции.

На озере Суходольское 24 мая прошли поисковые работы. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Дежурной смене поисково-спасательного отряда Приозерска поступила информация от очевидцев о том, что в озере Суходольское, которое находится в районе поселка Удальцово, замечен труп.

Спасатели транспортировали на берег тело мужчины и передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются.

Ранее в Петроградском районе Петербурга мужчину в реке приняли за труп, однако оказалось, что он был в коме после употребления неизвестных веществ, предположительно, наркотиков. Молодому человеку 21 год, он приехал с Северного Кавказа.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти