Петербурженка обнаружила тело своего отца в квартире на Ленинском проспекте

Тело мужчины направили в морг для выяснения причин смерти.

Жительница Петербурга вечером 6 октября нашла в квартире на Ленинском проспекте тело своего 66-летнего отца. Об этом пишет "Фонтанка".

На месте происшествия прибывшие полицейские обнаружили скелетированный труп, который, предварительно, мог находиться в помещении длительное время.

Тело мужчины направили в морг для выяснения причин смерти. Проводится проверка.

Ранее окровавленный труп мигранта увидели в канаве за мусорным контейнерном около дома по Октябрьской набережной. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: Piter.TV