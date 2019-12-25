Петербурженка обнаружила тело своего отца в квартире на Ленинском проспекте

Жительница Петербурга вечером 6 октября нашла в квартире на Ленинском проспекте тело своего 66-летнего отца. Об этом пишет "Фонтанка".
На месте происшествия прибывшие полицейские обнаружили скелетированный труп, который, предварительно, мог находиться в помещении длительное время.
Тело мужчины направили в морг для выяснения причин смерти. Проводится проверка.
Ранее окровавленный труп мигранта увидели в канаве за мусорным контейнерном около дома по Октябрьской набережной. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Фото: Piter.TV
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