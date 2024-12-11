Петербуржец убил сожительницу, назвавшую его чужим именем в пылу страсти

Теперь тело погибшей ищут под Токсово.

Следователи в Ленинградской области разыскивают останки 50-летней женщины, убитой в мае прошлого года. По данным "Фонтанки", предполагаемый преступник уже признался в содеянном.

Трагедия разыгралась в квартире на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, 40-летний мужчина по имени Николай во время близости с сожительницей вспылил, услышав от нее чужое имя. Вспышка ревности обернулась трагедией — он несколько раз ударил женщину по голове, что привело к ее смерти.

Осознав случившееся, Николай обратился за помощью к матери. Вместе они спрятали тело в коробке из-под телевизора и вывезли в лесной массив под Токсово. Сейчас следователи продолжают поиски останков погибшей.

Фото:Piter.TV