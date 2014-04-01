Памятная доска студенту, погибшему на СВО, появилась в СПбГУ

Юноша погиб 1 апреля 2023 года, его посмертно наградили орденом Мужества.

В Петербургском государственном университете открыли памятную доску студенту Федору Соломонову, который погиб в ходе СВО. Молодой человек учился в этом вузе, сообщили в Смольном.

Федор отправился в Лисичанск с Гуманитарным Добровольческим Корпусом в 2022 году, позже он ушел на фронт, где служил разведчиком 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Юноша погиб 1 апреля 2023 года, его посмертно наградили орденом Мужества.

Федор навсегда останется частью истории Петербурга, своего университета. Он отдал свою жизнь за нашу Родину, за каждого из здесь присутствующих, за наши семьи и близких. Низкий поклон матери героя, Галине Сергеевне. Спасибо Вам за то, что воспитали такого сына. Игорь Потапенко, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что Беглов поблагодарил петербургских учителей, которые вернулись с СВО.

Фото: пресс-служба СПбГУ