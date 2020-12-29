Беглов поблагодарил петербургских учителей, которые вернулись со спецоперации

Педагоги получили благодарственные письма и наградные часы.

В Северной столице состоялось пленарное заседание XV Петербургского международного форума. Губернатор Города Александр Беглов выразил слова благодарности школьным учителям, которые с началом СВО ушли на фронт, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Напомним, что начало боевых действий ознаменовало то, что от каждого города и региона на спецоперацию уходили учителя. Среди них в том числе оказались и преподаватели из Санкт-Петербурга.

Они доказали – учить детей и защищать Родину – это высшее призвание. Наши школы хранят память о героях-учителях. Мы знаем имя каждого, кто выполнил долг защитника Отечества, а сегодня снова стоит перед учениками. Вы принесли с поля боя не только ордена, но и бесценный опыт. Вы – наше достояние. Спасибо вам за служение России. В окопах – и у классной доски! Ваш подвиг – самый важный урок для детей. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Градоначальник торжественно вручил учителям из Калининского, Василеостровского и Красногвардейского районов Благодарственные губернаторские письма и наградные часы.

Ранее мы писали, что первый весенний субботник состоялся в Петербурге.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга