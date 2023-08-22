Бастрыкин попросил не возвращать на доследование дело о нападении на участника СВО в Петербурге

В декабре прошлого года у дома 2 по Биржевому переулку мужчина-инвалид, участник СВО, сделал замечание водителю, который неправильно припарковал автомобиль Lexus.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обжаловал Генеральному прокурору РФ решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела о нападении на участника СВО, имеющего инвалидность, в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, в декабре прошлого года у дома 2 по Биржевому переулку мужчина-инвалид, участник СВО, сделал замечание водителю, который неправильно припарковал автомобиль Lexus. В ответ водитель машины и его знакомый повалили петербуржца на землю и стали наносить ему удары ногами в область головы.

В процессе избиения соучастники "в грубой нецензурной форме высказывались о необходимости применения физического и сексуального насилия в отношении русских и участников СВО". Их противоправные действия пресекли очевидцы и полицейские.

Собрав совокупность доказательств, в том числе – показания свидетелей, специалистов, заключения экспертиз и другие данные, следователь предъявил фигурантам уголовного дела обвинение в покушении на убийство и совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам национальности и принадлежности к определенной социальной группе. Затем уголовное дело направлялось в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Однако прокурор Василеостровского района г. Санкт-Петербурга Ковалев В. В. вернул уголовное дело на дополнительное расследование, посчитав, что неправомерные действия нападавших были спровоцированы самим потерпевшим-инвалидом. Надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его супруги, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых. Впоследствии эту же позицию заняли прокурор г. Санкт-Петербурга Мельник В. Д. и первый заместитель Генерального прокурора РФ Разинкин А. В. Пресс-служба СК РФ

Александр Бастрыкин обжаловал это решение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Ранее мы рассказывали о том, что решение прокурора об отмене уголовных дел по задержанию активистов в Петербурге вновь обжалуют следователи.

Фото: Информационный центр СК РФ