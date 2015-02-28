Петербурженку освободили от кредита, который она взяла под влиянием мошенников

Имущественный вред причинен банку преступлением, следователем банк признан потерпевшим.

По решению Колпинского районного суда Петербурга банк вернет горожанке платежи по кредиту. Деньги у женщины выманили мошенники, однако она ими не пользовалась, сообщила 22 июля руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Потерпевшей позвонили мошенники и представились сотрудниками одного из банков, заявив, что на ее имя берут кредит на 7 млн рублей. Чтобы этого не произошло, женщине нужно было самой пойти в банк и взять кредит, чтобы якобы исчерпать кредитный потенциал. Она согласилась и взяла кредит на 834 тыс. рублей, а сумму перевела мошенникам. Позже возбудили уголовное дело.

В рамках гражданского производства в суд поступил иск о признании кредитного договора недействительным и, поскольку петербурженка гасила полученный кредит, взыскании выплаченных в пользу банка платежей.

Логика такая: мошенники хотели похитить деньги банка, а не Е. Девушка заключала кредитный договор, находясь в таком состоянии, когда она не была способна понимать значение своих действий (экспертиза приложена). Из материалов уголовного дела следует, что договор заключался Е. только для того, чтобы "выработать кредитный потенциал", намерения пользоваться денежными средствами у нее не было. При таких обстоятельствах нельзя прийти к выводу о заключении договора в соответствии с законом. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Имущественный вред причинен банку преступлением, следователем банк признан потерпевшим.

Суд согласился и признал кредитный договор недействительным, взыскав с банка денежные средства, которые выплатила потерпевшая в счет погашения кредита, – 63,1 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец отсудил за залитую кипятком квартиру более 7 млн рублей.

Фото: Piter.TV