Петербуржец отсудил за залитую кипятком квартиру более 7 млн рублей

Приобретённую в ипотеку квартиру затопило, имущество оказалось сильно повреждено. Мужчина на время ремонта был вынужден снимать другое жильё.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск петербуржца М. к АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и АО "СОГАЗ" о взыскании убытков и компенсации морального вреда. С ответчиков суд взыскал более 7 млн рублей, сообщила в своём Telegram-канале руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Суд установил, что 16 апреля 2023 года в результате аварии на принадлежащем "Теплосети" трубопроводе, ответственность которого застрахована в АО "СОГАЗ", приобретённую в ипотеку квартиру М. затопило, имущество оказалось сильно повреждено. Мужчина на время ремонта был вынужден снимать другое жильё.

Теплоэнергетики не стали отрицать факт аварии. Помимо техники и других ценных вещей из-за затопления кипятком было уничтожено большое количество личных памятных вещей петербуржца. Он по данному вопросу обращался к психологу.

В результате суд взыскал с АО "СОГАЗ" максимум возможного в счёт восстановительного ремонта – 500 тысяч рублей, а с АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – 6,7 млн рублей за ремонт, повреждённое имущество и компенсацию морального вреда.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)