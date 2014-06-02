В банке в Гатчине студентка взорвала петарду

Никто не пострадал, из отделения эвакуировали 15 человек.

В отделении одного из банков в Гатчине девушка взорвала петарду. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о случившемся поступила полицейским вечером 16 декабря. На месте задержали 20-летнюю студентку четвертого курса Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

Предварительно, девушка зажгла пиротехническое изделие в помещении банка по указанию неизвестных. Перед этим незнакомцы заставили ее перевести им 100 тыс. рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Никто не пострадал, из отделения эвакуировали 15 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

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Фото: Piter.TV