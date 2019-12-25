В Пулково задержали лжеминера. Возбуждено уголовное дело

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Петербурге транспортные полицейские выявили пассажира, который сообщил о нахождении у него опасных предметов. Об этом заявили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково поступила информация о том, что пассажир около стойки на регистрацию на рейс из Северной столицы в Самару сообщил об опасном предмете в его ручной клади. При проверке ничего подозрительного не нашли, нарушений общественного порядка не допущено.

На месте задержали 37-летнего жителя Самарской области. В настоящее время следствием линейного отдела МВД России в Пулково в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой петербуржец "заминировал" отдел полиции.

Фото: Piter.TV