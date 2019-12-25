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Пожилой петербуржец "заминировал" отдел полиции
Сегодня, 8:59
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Пожилой петербуржец "заминировал" отдел полиции

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А всего за последние сутки полицейские проверили 705 адресов.

В Петербурге пенсионер "заминировал" отдел полиции, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 12 декабря в службу "112" от неизвестного с телефона поступила информация об акте терроризма. Номер зарегистрирован на 64-летнего горожанина, который проживает на Новочеркасском проспекте. Его доставили в 52-й отдел полиции и поместили в камеру, телефон изъят. 

В указанном отделе не нашли взрывных устройств и взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

А всего за последние сутки полицейские проверили 705 адресов, из 78 объектов эвакуировали более 6 тыс. человек. Ничего взрывоопасного также не обнаружили. 

Ранее мы рассказывали о том, что угрозы военкору в Петербурге обернулись уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, отдел полиции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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