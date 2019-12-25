Пожилой петербуржец "заминировал" отдел полиции

А всего за последние сутки полицейские проверили 705 адресов.

В Петербурге пенсионер "заминировал" отдел полиции, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 12 декабря в службу "112" от неизвестного с телефона поступила информация об акте терроризма. Номер зарегистрирован на 64-летнего горожанина, который проживает на Новочеркасском проспекте. Его доставили в 52-й отдел полиции и поместили в камеру, телефон изъят.

В указанном отделе не нашли взрывных устройств и взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А всего за последние сутки полицейские проверили 705 адресов, из 78 объектов эвакуировали более 6 тыс. человек. Ничего взрывоопасного также не обнаружили.

Ранее мы рассказывали о том, что угрозы военкору в Петербурге обернулись уголовным делом.

Фото: Piter.TV