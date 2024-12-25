Хозяйке квартиры в доме на проспекте Солидарности прострелили окно

Предполагается, что это сделал ее бывший.

Вечером 3 января в окно квартиры дома на проспекте Солидарности был совершен выстрел. Пуля попала в антресоль на кухне, где в данный момент пребывали два человека. От выстрела никто не пострадал, – сообщает издание 78.ru.

Владелица квартиры предполагает, что выстрелить мог ее бывший, с которым она рассталась летом 2023 года. До этого в течение года мужчина преследовал ее и неоднократно угрожал ей.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они приняли заявление от собственницы и извлекли пулю с кусками попавших под обстрел жалюзи.

Ранее мы сообщали, что неизвестный злоумышленник сжег детскую коляску в доме на Пахомовской улице.

Фото: Piter.TV