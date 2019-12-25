Перед судом предстанет работник морского порта Петербурга из-за смертельного наезда на тальмана

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автопогрузчика. Он обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По версии следствия, 4 февраля 2025 года в морском порту Санкт-Петербурга водитель автопогрузчика перевозил деревянные брусья, которые ограничивали обзор. Нарушив требования безопасности, он начал движение вперед и совершил наезд на тальмана. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура