Грузооборот Большого порта Петербурга возрос на 9,3% с января

В общей сложности за полгода было обработано 26,4 млн т грузов.

В период с января по июль 2023 года грузооборот Большого порта Санкт-Петербург возрос на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом 2022-ого. В общей сложности за полгода было обработано 26,4 млн т грузов. Об этом информирует Ассоциация морских торговых портов.

Напомним, что с марта порт приступил к обслуживанию прямого контейнерного рейса из КНР. Первое судно рибыло 17 марта. В общей сложности по маршруту курсируют 5 судов-контейнеровозов средней вместимости. Как сообщил РБК генеральный директор компании Infoline-аналитика Михаил Бурмистров, помимо этого факта увеличению грузооборота поспособствовал и активный экспорт угля.

Также о конца года власти Белоруссии намерены завершить сделку по покупке комплекса "Бронка", который расположен в Большом порту. За счёт этого будет обеспечен отлаженный транзит в северо-западные и южные порты России.

Ранее мы сообщили о том, что Global Ports замётся отгрузкой удобрений "Еврохима" через Большой порт Петербурга.

Фото: Piter.TV