Белоруссия планирует выкупить порт "Бронка" в 2023 году

Пока процесс заключения сделки осложняют транспортные и логистические ограничения.

За 2023 год Белоруссия планирует полноценное завершение сделки по покупке порта "Бронка" в Большом порту Северной столицы. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на главу Минтранса страны Алексея Авраменко.

На данный момент покупка затруднена из-за транспортных и логистических ограничений, спровоцированных санкциями. Мощность комплекса по перевалке грузов составляет оценивается в 3,2 млн т в год, а проектная мощность "Бронки" составляет до 20,7 млн т в год. В то же время существуют благоприятные условия для осуществления транзита в северо-западные и южные порты РФ.



Напомним, что по словам главы Второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексея Полищука, по итогам прошлого года через морские порты в России было отгружено 3,5 млн тонн белорусских нефтепродуктов, перевезено почти 3 млн калийных удобрений через порты в Ейске, Усть-Луге, Новороссийске и Астраханской области, и по железнодорожным путям в КНР.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский санаторий "Белые ночи" перешёл во владение "СОГАЗ-недвижимость".

Фото: пресс-служба ООО "Бронка Групп"