Петербургский санаторий "Белые ночи" перешёл во владение "СОГАЗ-недвижимость"

Стоимость объекта составила 1,75 млрд рублей.

Компания "СОГАЗ-недвижимость" приобрела санаторий "Белые ночи" в Курортном районе Северной столицы, ранее находившийся в собственности города. Об этом пишет "Коммерсант СПб" .

До этого новый владелец объекта выступал арендатором. Сделка на 1,75 млрд рублей прошла в формате аукциона. Напомним, что информация о продаже санатория, состоящего из 14 нежилых зданий, появилась в конце января 2023 года.

Общая площадь объекта составляет 40 тыс. кв.м. По мнению аналитиков, санаторий подойдёт для размещения оздоровительного отеля или рекреационных апартаментов за счёт близости в Финскому заливу.



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Фото: Piter.TV