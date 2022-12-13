Санаторий "Белые ночи" в Сестрорецке выставят на торги в конце февраля

Комплекс из 14-ти объектов предварительно оценили в 1,75 млрд рублей.

Санаторий "Белые ночи" выставят на продажу через электронный аукцион. Как пишет "Ъ-Петербург", комплекс из 14 нежилых зданий выставят на торги в конце февраля. Его начальную стоимость оценили в 1,75 млрд рублей.

Отметим, что ранее комитет имущественных отношений (КИО) Северной столицы выставил на тторги главный корпус санатория, площадь которого составляет 35,4 тыс. кв.м. Также в лот входят хозпостройки, административные корпуса участок площадью 336 тыс. кв.м. на 38-м кмПриморского шоссе.

Чтобы стать обладателем объекта, необходим добавить к начальной цене лота как минимум 5% от общей стоимости. То есть, шаг повышения будет равен 87,5 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru