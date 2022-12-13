Петербургский порт "Бронка" планируют передать Белоруссии

На данный момент вопрос прорабатывается в МИД РФ.

Порт "Бронка" в Северной столице может стать собственностью Белоруссии. О такой возможности сообщил глава Второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук в беседе с "РИА Новости".



Руководитель отметил, что России уже удалось нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов. Ежегодно через морской комплекс "Бронка" проходит 3,2 млн тонн груза, а проектная мощность порта составляет 20,7 млн т.

По словам Полищука, за прошлый год через морские порты было отгружено 3,5 млн т нефтепродуктов из Белорусии. Кроме того, перевезено 3 млн калийных удобрений через порты в Ейске, Усть-Луге, Новороссийске и Астраханской области, и по железнодорожному сообщению с Китаем.

Ранее мы сообщили о том, что петербургских поставщиков соцуслуг поддержат субсидиями.

Фото: Пресс-служба ООО "Бронка Групп"