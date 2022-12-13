Петербургских поставщиков соцуслуг поддержат субсидиями

Деньги выделят тем организациям, которые входят в реестр поставщиков, но не выполняют госзаказы.

Поставщиков социальных услуг в Северной столице поддержат при помощи субсидий в 2023 году. Соответствующее постановление было подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым, сообщила пресс-служба Смольного.

Материальную поддержку окажут тем организациям, которые входят в реестр поставщиков, но не выполняют госзаказы, а также тем, которые осуществляют обслуживание признанных нуждающимися в соцобслуживании граждан на основании договоров о предоставлении соцуслуг. Расходы будут компенсировать ежемесячно. На эти нужды городская казна выделит 2,2 млрд рублей.

Добавим, что субсидия будет предоставлена по результатам отбора.

Ранее Смольный объявил о запуске второй очереди проекта развития Пулково.

Фото: Piter.TV