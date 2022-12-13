Смольный объявил о запуске второй очереди проекта развития Пулково

Во второй очереди развития Пулково создадут новые посадочные галереи с телетрапами, комфортные зоны для пассажиров и зоны спецобслуживания отдельных категорий пассажиров, а также ряд других объектов.

В Смольном рассказали, что аэропорт "Пулково" и компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" объявили о начале совместной реализации второй очереди проекта развития воздушной гавани.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, стороны подписали дополнительное соглашение, которое предусматривает "создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года". По словам губернатора Петербурга, проект будет полностью финансироваться за счет частных инвестиций.

Во второй очереди развития Пулково создадут новые посадочные галереи с телетрапами, комфортные зоны для пассажиров и зоны спецобслуживания отдельных категорий пассажиров, а также ряд других объектов. Проектирование посадочных галерей должны начать уже в ближайшее время.

Также реконструируют отдельные перроны аэропорта, обустроят специальную площадку для противообледенительной обработки самолётов — это позволит повысить регулярность полётов зимой.

Фото: Piter.tv

