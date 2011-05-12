Первую очередь аэродрома Левашово откроют в 2023 году

Специалисты проводят испытания на взлётной полосе.

В 47-ом регионе продолжаются работы на аэродроме Левашово: на данный момент проходят испытания взлетной полосы, реконструкция которой практически завершена. Как сообщает ТАСС со ссылкой на архитектора-художника Ингмара Витвицкого, первую очередь аэропорта готовятся открыть уже в 2023 году.

Так, в декабре следующего года должны ввести в эксплуатацию малый терминал. Через год стартует вторая очередь здания аэровокзала.

Напомним, что реконструкция аэродрома Левашово, предназначенного для военных и гражданских судов проходит по соглашению "Газпрома" и военного ведомства и по проекту архитектурно-строительного бюро Ingmar Architects.

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Фото: ВКонтакте / VIII биеннале Архитектура Петербурга