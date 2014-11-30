В Петербурге начали сносить старые корпуса в Городской больницы № 15

Корпус на более чем 500 коек могут ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.

В Петербурге начался снос старых корпусов Городской больницы №15. Строительство нового медучреждения будет идти в течение 2023-2024 годов. Корпус на более чем 500 коек могут ввести в эксплуатацию в начале 2025 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Современный травмоцентр с отделением челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургией, региональный сосудистый центр займет площадь 24 тысячи м2. В этом же корпусе планируется отделение онкогематологии с возможностью трансплантации костного мозга.

Во всей больнице будет более чем 1100 коек. Петербуржцы смогут получить помощь по следующим направлениям: неврология общая и экстренная сосудистая, общая хирургия, терапия, гинекология, нейрохирургия, кардиология и кардиохирургия.

Что касается сноса старых корпусов, то на первом этапе будет снесен корпус отделения переливания крови обшей площадью 2172,4 м2, корпуса челюстно-лицевой хирургии общей площадью 4276,5 м2, справочной общей площадью 42,4 м2. Оставшиеся корпуса выполняют обычное плановое задание.

Фото и видео: Строительный Петербург