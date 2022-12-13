Терминал Global Ports начал обслуживать китайский контейнерный сервис в Петербурге

Морские рейсы по маршруту Циндао – Шанхай – Хуанпу – Санкт-Петербург будут выполняться дважды в месяц.

В терминале Global Ports открылся контейнерный сервис Torgmoll из КНР. По данным пресс-службы компании, впервые судно зашло в новый контейнерный терминал (ПКТ) в минувшую пятницу, 17 марта.

Морские рейсы по маршруту Циндао – Шанхай – Хуанпу – Санкт-Петербург будут выполняться дважды в месяц. Всего на маршрут будут запускать 5 специализированных контейнеровозов, средняя вместимость которых достигает 20-ти футов.

При помощи ПКТ будет происходить формирование маршрутных поездов для отправки импортных грузов на станции в Московскую область. Кроме того, клиенты смогут сами забрать контейнеры из логистического парка "Янино". Также они смогут самостоятельно доставить оборудование и экспортный груз.

Ранее мы сообщили о том, что к январю в Петербурге выросло число автодилеров китайских брендов.

Фото: globalports.com