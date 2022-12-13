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Global Ports замётся отгрузкой удобрений "Еврохима" через Большой порт Петербурга
Сегодня, 9:54
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Global Ports замётся отгрузкой удобрений "Еврохима" через Большой порт Петербурга

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Договорённость будет актуальна до конца 2025 года.

Компании Global Ports и "Еврохим" запланировали отгрузку удобрений через Большой порт Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Судя по соглашению между сторонами, Global Ports будет обеспечивать отправку продукции с предприятий "Еврохима" в собственных специализированных контейнерах на собственные терминалы. После этого будет происходить перевалка грузов на морские суда.

Договорённость будет актуальна до конца 2025 года. В течение этого периода переправка грузов будет осуществляться из предприятий "Еврохима" в различных регионах России. Предполагается, что за месяц объём поставок будет достигать до 100 тыс. т.

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Фото: Piter.TV

Теги: большой порт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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