Финская компания Lindström отдала активы топ-менеджменту Петербурга

Компания получила 12 сервисных центров в восьми регионах страны.

Финская компания Lindstrom, которая предоставляет услуги по аренде спецодежды, передала свои российские активы с головным офисом в Петербурге местному топ-менджемнту. Об этом в пятницу, 14 апреля, пишет "Деловой Петербург".

Компания получила 12 сервисных центров в восьми регионах страны. Теперь она будет работать под брендом Lindaily. Добавим, что еще в конце лета 2022 года компания заявляла о планах по продаже активов, но процесс затянулся.

Ранее имущество обанкротившегося застройщика из Петербурга продают за 1,6 млрд рублей. В Мурино отдельными лотами выставили участок в 2,7 га под строительство школы и ещё один участок в 0,3 га. Стартовая цена составляет 286 млн и 168 млн рублей соответственно.

Фото: Piter.tv

