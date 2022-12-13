Имущество обанкротившегося застройщика из Петербурга продают за 1,6 млрд рублей

В Мурино отдельными лотами выставили участок в 2,7 га под строительство школы и ещё один участок в 0,3 га. Стартовая цена составляет 286 млн и 168 млн рублей соответственно.

В понедельник, 10 апреля, на торги выставили активы обанкротившегося застройщика ГК "Унисто Петросталь". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Стартовая цена составила 1,6 млрд рублей. В несколько лотов вошли три земельных участка и коммерческая недвижимость ЗАО "Унисто". Территория в Мурино площадью почти 7 га на шоссе в Лаварики продается за 1,1 млрд рублей. Там находится незавершённого строительства ЖК "Тридевяткино царство", а также нежилые помещения на улицах Кузнецовской, Пограничника Гарькавого и Пионерстроя.

Также в Мурино отдельными лотами выставили участок в 2,7 га под строительство школы и ещё один участок в 0,3 га. Стартовая цена составляет 286 млн и 168 млн рублей соответственно.

Ранее в тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение на 5 дней. С 10 по 14 апреля ограничат движение по полосам в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо).

Фото: Piter.tv