Петербурженка укусила инспектора и отделалась штрафом в размере 30 тысяч рублей

Женщина провела сутки в отделе полиции.

Пьяную петербурженку, укусившую инспектора ГИБДД, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Подробности сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Женщина ехала по проспекту Пятилеток без прав, а, когда попалась правоохранителям, отказалась пройти медосвидетельствование. С инспекторами автоледи вела бурную беседу, выражалась матом, а также укусила инспектора за руку, после чего царапалась и толкалась.

Женщина провела сутки в отделе полиции и не без помощи инспекторов прибыла на судебное заседание. Вину признала и раскаялась. Так как у петербурженки есть ребёнок, она отделалась штрафов в размере 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv