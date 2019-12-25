Полицейские задержали 50-летнего поджигателя двери квартиры в поселке Кузьмоловский

Полицейские задержали поджигателя дверей квартиры в поселке Кузьмоловский. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 27 ноября в полицию Всеволожского района поступило сообщение от жителя поселка Кузьмоловский, о том, что неизвестный поджог дверь его квартиры в доме 8 по Школьной улице. Возгорание удалось потушить самостоятельно, никто не пострадал.
По подозрению в совершении этого преступления полицейскими задержан 50-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 167 УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Перед судом предстанет петербуржец, поджегший Audi на Лабораторной улице.
Фото: pxhere
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